Ещё один: Работавший на космодроме Восточный подрядчик пытался удрать во Вьетнам

Сегодня, 12:15

Ему инкриминируют, что перед этим он прикарманил на строительстве объекта около 26 миллионов рублей. Предприниматель был задержан в Москве сотрудниками ФСБ.

Таким образом, список подозреваемых в мошенничестве на космодроме Восточный пополнил ещё один фигурант. Бывший подрядчик пытался удрать из Шереметьево рейсом на Вьетнам.

Следствие полагает, что он, пользуясь служебным положением, «положил в карман» 25,869 млн рублей. Присвоение средств было не одноразовым, а постепенным. Оно происходило в период август – декабрь 2017 года.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Амурской области. Они же осуществили задержание и препроводили подозреваемого «домой».

Сейчас ему определено двухмесячное содержание под стражей. Просьба защиты о выпуске под подписку понимания у судей не вызвала. Подозреваемый не смог предъявить обратный билет в Россию или доказать намерение его купить.

История с воровством на строительстве космодрома Восточный продолжает обрастать всё новыми фигурантами.

Там разворовывались, действительно, космические суммы. Нескольких чиновников и руководителей подрядчиков уже посадили. В том числе, главу «Спецстроя», отвечающего за строительство объекта, и главу администрации рядом расположенного космического городка.

Массовые хищения не могли не нанести ущерб объекту. Недавно было установлено наличие больших пустот под стартовым столом космодрома.

Для устранения этого потребуется поиск дополнительных средств. И новых подрядчиков.