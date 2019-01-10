В Омске проверяют заявление об изнасиловании женщины-фельдшера

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Во время дежурства бригады скорой помощи двое медиков надругались над своей коллегой. Это произошло на станции омской скорой помощи на улице Куломзинской, 66А.

Новогодняя ночь стала трагичной для фельдшера скорой помощи в Омске. Женщина обратилась с заявлением в полицию, где рассказала, что с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года она была на работе с коллегами 53 и 56 лет. Мужчины принудили 40-летнего медика к действиям сексуального характера, которые совершались не по обоюдному согласию. Все происходило в оборудованной комнате отдыха станции скорой помощи, которая расположена на улице Куломзинской, 66А в Старом Кировске.

Женщина заявила о преступлении спустя шесть дней. Как рассказал главврач станции скорой помощи Омска Максим Стуканов, в учреждении проводят служебную проверку. Руководитель уверен, что никакого изнасилования там не было уж точно. В областном следкоме добавили, что проводят проверку, но пока не разглашают подробностей.

Напомним, что в конце октября большой резонанс вызвало заявление девушки-дознавателя из Уфы о том, что ее изнасиловали трое коллег. Против высокопоставленных полицейских Павла Яромчука, Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева возбудили уголовное дело. Их уволили из органов внутренних дел, а затем арестовали. Сейчас все трое остаются под стражей в следственном изоляторе.