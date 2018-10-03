В Орске избит металлической палкой сотрудник компании «Уфанет»

Сегодня, 08:57

Работник компании «Уфанет» постучал в служебных целях в двери одного из жителей города. Хозяин же квартиры решил обороняться и нанес два удара металлической палкой мужчине.

Сотрудник орской интернет-компании пришел с целью проверки к одному из абонентов компании «Уфанет» в Орске. В ходе разговора между мужчинами возник конфликт, и хозяин квартиры решил нанести своему оппоненту несколько ударов металлическим прутом – один из них пришелся по руке, а второй по подбородку. Такие действия привели к тому, что сотрудник интернет-компании получил повреждения, которые принесли вред здоровью.

За помощью пострадавший обратился в правоохранительные органы и к медикам. По данному факту возбуждено уголовное дело, после его расследования и выяснения всех обстоятельств его рассмотрел мировой судья судебного участка №7 города Орска. Обвиняемому необходимо заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей за совершение таких неправомочных действий.

Загадкой так и осталась причина такого поступка жителя квартиры, который избил сотрудника компании «Уфанет», свои действия он не смог пояснить даже на суде. На данный момент состояние здоровье пострадавшего мужчины находится в норме.