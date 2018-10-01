Вчера, 17:03

Пенсионер был признан судом, согласно экспертизе, психически невменяемым. Убийца сына теперь будет принудительно проходить лечение в психиатрической больнице.

В ночь с 10 на 11 марта текущего года в небольшом поселке Красноармейского района Чувашии мужчина поругался со своим 43-летним сыном. После того, как у пенсионера закончились аргументы, он схватил топор и начал наносить ним удары по своему ребенку. На место инцидента прибыли медики, которые успели довести мужчину до ближайшего медицинского учреждения, но через десять дней он скончался. Судебно-медицинская экспертиза сообщила, что он получил не менее семи ударов по голове.

67-летний пенсионер сразу же признался, что именно он совершил такие действия, которые повлекли за собой гибель человека. Его направили для проведения психиатрической экспертизы, которая и признала нападавшего не здоровым.

К принудительному лечению в Чувашии приговорен мужчина, убивший сына колуном. После проведения судебного заседания отца погибшего направили в психиатрическую больницу, где его пролечат для предотвращения таких приливов ярости в будущем.