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Обжалование приговора состоится, в чем убеждены правозащитники всех трех обвиняемых. Под стражей девушки должны находиться до 28 сентября, о чем гласит решение Останкинского суда.

Адвокаты сестер-убийц Хачатурян не согласны с арестом подзащитных и настаивают на их домашнем аресте. Правозащитники убеждены, что прокуроры оказывали давление на девушек, однако в распоряжении специалистов есть доказательства того, что убитый дочками отец издевался над всеми тремя подозреваемыми, что могло спровоцировать состояние длительного аффекта.

В школе, где учились девочки, рассказали о систематических пропусках занятий ученицами и профилактических беседах. Директор учебного заведения уверяет, что в последнее время сестры Хачатурян часто прогуливали, но на насилие в семье не жаловались и были ухоженными. Тем не менее, убитому отцу девушки нанесли 36 ножевых ранений, от чего предполагаемый семейный тиран скончался.

Эксперты правовой сферы считают, что расследование и судебные разбирательства растянутся минимум на год, а у подозреваемых в убийстве сестер есть все шансы выйти на свободу. Так произойдет, если экспертиза подтвердит, что отец действительно издевался над дочками и создал им моральные страдания, что нарушило психику подростков и вынудило их убить обидчика.