17-летняя сестра Хачатурян проведёт 2 месяца в СИЗО

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В день убийства мужчина в состоянии наркотического опьянения напал на дочерей.

Останкинский суд Москвы буквально недавно постановил, что 17-летняя сестра Хачатурян проведёт ближайшие 2 месяца в СИЗО. За решёткой она пробудет вплоть до 28-го сентября.

Стоит отметить, что убийство 57-летнего главы семейства произошло в минувшую пятницу. Следователи считают, что 17-летняя Мария Хачатурян, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина защищались от своего отца. Пожилой мужчина в состоянии алкогольного опьянения схватил нож и набросился на своих дочерей.

В результате, главу семейства нашли с множеством резаных ран в области груди и шеи. Его дочерей задержали по подозрению в убийстве.

Соседи Хачатуряна заявляют, что он был не только наркоманом, но и наркодилером. Он держал в страхе весь двор, угрожал местным жителям пистолетом и систематически избивал дочерей, считая их своими рабынями.