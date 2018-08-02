Красноярская заведующая детсадом присваивала зарплату фиктивного дворника

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Мошенница придумала легкий способ получения для себя дополнительного дохода.

В маленьком поселке Имбинский, Красноярского края .население которого не больше тысячи человек, заведующая детским садом «Лесная сказка» приняла на работу своего гражданского мужа на должность дворника.

И все бы ничего, но мужчина никогда не появлялся на рабочем месте. При этом, зарплата начислялась ему ежемесячно с ведома заведующей. На дворника завели табель рабочего времени, где исправно проставлялись, якобы, отработанные им часы. Зарплату, начисленную на основании этих поддельных документов, забирала себе руководитель учреждения. Так продолжалось с 2009 по 2017 год. За это время женщина получила около 400 тысяч рублей. Это и была зарплата фиктивного дворника.

В Красноярском крае заведено уголовное дело в отношении заведующей детским садом. Она обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.