Юрист: Расследование убийства отца-тирана затянется минимум на год

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Задержанные сестры могут не только отправиться под домашний арест, но и освободиться при особых обстоятельствах. Несколько экспертиз и опрос свидетелей – все это может смягчить приговор подозреваемым, либо освободить их от ответственности, считает специалист.

Расследование убийства отца-тирана затянется минимум на год, так считает юрист Владимир Жеребенков. По словам специалиста, необходимо провести множество процедур и других следственных задач, ведь ситуация сложилась весьма неоднозначная. Более 30 ножевых ранений могут говорить не просто о желании убить человека, а об издевательствах над уже мертвым телом. Такие моменты заставляют задумываться, сколько горе-отец мог причинить вреда своим же дочкам.

По одной из версий, девушки никогда не жаловались в школе на насилие в семье, поэтому могли спланировать убийство из других помыслов. Однако в ситуации могут помочь разобраться психологи, которые проведут экспертизы и узнают, был ли отец насильником, избивал ли он дочек, и сколько это продолжалось. Соседи, друзья и родственники подозреваемых девушек также внесут свою лепту в расследование, и все процессы займут не один месяц, считает юрист.