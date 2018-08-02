«Кровавый триллер»: Сестры-убийцы превратили лицо отца в месиво

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Резонансное убийство бизнесмена Михаила Хачатуряна в Москве, обрастает новыми жуткими подробностями.

Судя по снимкам с места преступления, попавшими в широкий доступ, кровавый триллер характеризовался еще и тем, что сестры-убийцы превратили лицо отца в сплошное месиво. По сообщениям коммуникационного подразделения столичной полиции, предприниматель умер возле лифта от многочисленных ножевых ран. Правоохранители, приехав на место происшествия, обнаружили возле трупа двух девушек 17 и 18 лет. Третья сестра находилась в квартире.

Подозреваемые не стали скрывать, что именно они, по договоренности, решились на убийство 57-летнего отца, который отличался садистскими наклонностями, а также насиловал своих дочерей.

В свою очередь, сын погибшего Хачатуряна заявил следователям, что преступление было совершено по меркантильным соображениям. Только то, что жертве удалось добраться до лифта, вынудило подозреваемых совершить признание. Следствие продолжается.