В Забайкалье заключенных пытали в отместку за проигрыш сборной на ЧМ

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Мужчины рассказали, что пытки в колонии проводились охранниками в состоянии алкогольного опьянения.

В Забайкалье заключенные исправительной колонии № 5 рассказали, что охранники колонии пытали их в отместку за проигрыш сборной России по футболу в четвертьфинале ЧМ. По словам осужденных, Нохрина и Афанасьева, 7 июля к ним в камеры зашли несколько охранников и увели на личный досмотр. После этого Нохрина увели в камеру и начали избивать, также он рассказал, что от сотрудников колонии пахло перегаром. Афанасьев лишь слышал пытки, но от этого ему было не по себе, так как он не знал, придут ли за ним. По факту пыток адвокаты направили в прокуратуру прошение о расследовании, но ответ пока не был получен.

К сожалению, злоупотребление полномочиями существуют повсеметно и, как ни странно, у сотрудников правоохранительных органов. В одной из питерских колоний заключенных также пытали электрошокером и избивали ради забавы. Чем была порождена такая жестокость - неизвестно.