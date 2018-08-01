«Похитили и допрашивали»: Новые подробности о погибших журналистах в ЦАР

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Некоторые политики из РФ предлагают строго наказать организаторов поездки граждан страны в Африку, так как они считались туристами, а их командировку не оформили как следовало.

Вчера в ЦАР были убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. СМИ считают, что перед смертью их похитили и пытали боевики исламистской группировки «Селека»*, вымогая деньги. В МИД РФ заявили, что граждане государства отправились в ЦАР как туристы по соответствующей визе, но в стране они собирались работать: снимать фильм о деятельности ЧВК, которые в России запрещены, а участие в них карается законом.

На сегодня ЦАР одна из самых бедных и опасных стран мира. ВВП на душу населения там самый худший - 656 долларов. В республике регулярно похищают членов правительства работников всемирных организаций, но при этом ЦАР богата природными ресурсами: алмазами, нефтью и золотом, но постоянные войны между мусульманскими боевиками и христианскими правительственными войсками не дают развиваться стране.