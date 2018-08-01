Женщина из Пскова из-за футбольного спора устроила поножовщину

Сегодня, 22:05

Возлюбленные решили посмотреть матч чемпионата РФ «Локомотив» – «ЦСКА», однако он стал их последней просмотренной игрой.

33-летняя Анастасия из Пскова, по словам знакомых, немного неадекватная. У пары были импульсивные ссоры. И 28 июля, из-за футбольного спора со своим парнем Артемом она устроила поножовщину.

Так как она болела за «ЦСКА», а он за «Локомотив», похоже, ее сильно это злило. Женщина закричала «Зарежу!», что услышали соседи. Потом 20-минутная тишина. Нож она воткнула прямо в сердце, ее возлюбленной умер так и не дождавшись скорой. Когда девушка осознала всю ситуацию, сама вызвала полицию.

Никто из близких не верит, что все из-за футбола – обвиняемая никогда не была ярой болельщицей, скорее всего, что-то произошло другое. Как выяснилось, в предыдущем браке она воткнула супругу нож в легкое, но ему удалось выжить.

Девушка задержана, идет следствие.