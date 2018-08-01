Пьяный подросток кулаком убил мужчину в Пичаевском районе

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32-летний пострадавший приехал в Тамбовскую область для уборки зерна. Однако бытовая перепалка на улице изменила всё задуманное.

В Пичаевском районе 25 июля пьяный подросток кулаком попал в голову и убил мужчину, который упал на асфальт, разбив голову. Обвиняемому всего 16, они вместе с другом стали конфликтовать на рынке с несколькими взрослыми мужчинами, после чего последовал смертельный удар. 5 дней боролись в больнице за жизнь гостя города из Ставропольского края, однако все закончилось плачевно.

Полиция разбирается с произошедшим. Молодому человеку предстоит ответить в суде по статье 111 ч. 4 УК РФ.