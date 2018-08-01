В Красноярском крае мужчина убил сожительницу и спрятал тело в кладовке

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Инцидент произошел в Красноярском крае, в Березовском районе в ночь с 26 на 27 марта.

Перед убийством мужчина и женщина распивали спиртные напитки. По какой-то причине возникла пьяная ссора. Конфликт усиливался, перерос в драку, после чего 42-летний мужчина схватил нож и нанес своей 36-летней сожительнице несколько ударов. От полученных ран она умерла.

Мужчина спрятал убитую сожительницу в кладовке. На следующий день до вечера хозяин опять пьянствовал в своем доме с пришедшими гостями, а когда те разбрелись по домам, он вытащил из кладовки тело и вынес его в огород.

Позвонив в полицию, мужчина стал убеждать, что тело женщины ему в огород подкинули, а он ее не убивал.

В результате следственных действий выяснилось, что никто в огород подозреваемого не проникал, а также были обнаружены изобличающие его улики. Подозреваемый сознался в совершении убийства.

Материалы дела по статье «Убийство» направлены в суд.