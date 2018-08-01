В центре Санкт-Петербурга убили семью

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На улице Моисеенко полицейские обнаружили мертвые тела супругов-пенсионеров с признаками насильственной смерти и их молодого сына.

В центре Санкт-Петербурга в собственной квартире на Моисеенко убили семью. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили трупы 62-летнего мужчины и его 60-летней супруги, а также их 26-летнего наследника. На теле пенсионера полицейские обнаружили колото-резанные раны, которые возможно и стали причиной кончины человека. Женщина скончалась в результате получения черепно-мозговой травмы, несовместимой с жизнью. На теле молодого погибшего следов насильственной смерти не обнаружено, причины его смерти будут установлены в ходе аутопсии. Возбуждено уголовное дело, правоохранители пытаются восстановить все обстоятельства происшествия.