В Тюмени пьяный мужчина бегал по двору с ножом за подростком

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Дебошир выбил железную и деревянную дверь в подъезде, а до этого грозился соседям, что еще разобьет окна.

Инцидент произошел в Тюмени на улице Пермякова 34 около 21:00 в понедельник, 30 июля. Все началось с приставаний двух невменяемых мужчин 1990 года рождения к юным девочкам-подросткам. Две школьницы гуляли вместе со своим другом, когда увидели дебоширов. Они стали оказывать «нездоровые» знаки внимания, на что парень стал грубо отвечать – более взрослые его побили. После школьник привел во двор своих друзей, чтобы разобраться с обидчиками и получили дикую ответную реакцию. Пьяный мужчина с балкона бросал ножи, а потом бегал по двору с ножом за подростком.

В этот же день уголовники сцепились еще и с влюбленной парой. Возник бытовой конфликт, эмоциональный с двух сторон. Опять с балкона без попаданий летели ножи, однако очевидцы сразу вызвали полицию.

Правоохранительные органы пригласили и представителей подростков, и пару, однако все отказались писать заявление. По итогу, без состава преступления мужчину отпустили.

Один из очевидцев, Денис, пытается собрать петицию, чтобы «закрыть» неугомонного соседа, который только портит имущество и нагоняет страх на жителей.