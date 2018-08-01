«И подарит 500 эскимо.»: В Калининградской области пьяный парень украл 181 мороженное

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Лакомство он хотел раздать свои приятелям, ущерб составил 11 тысяч рублей. По факту инцидента открыто уголовное дело, правонарушителю грозит до 2 лет лишения свободы.

В Калининградской области в Светлогорске пьяный 29-летний парень украл 181 упаковку мороженного, которое с добрых побуждений хотел раздать всем своим товарищам. Виновник инцидента задержан, в свое оправдание он отметил, что находился под действием алкоголя. Всю продукцию молодой человек взял в уличном холодильнике на Пионерской.

Возможно, «сладкий» злоумышленник возомнил себя волшебником из знаменитой песни Крокодила Гены и решил, что подарит «500 эскимо» и не важно, что они являются чужим имуществом и за это грозит реальный тюремный срок.