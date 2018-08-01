В Ставрополье сотрудницу почты обвиняют в хищении 400 тысяч рублей

Сегодня, 18:50

Кражу обнаружили сотрудники внутренней аудиторской службы при проведении плановой проверки.

Полиция Ставрополья возбудила уголовное дело против начальника одного из почтовых отделений Советского городского округа. Сотрудницу обвиняют в хищении почти 400 тысяч рублей. Следствие считает, что 53-летняя женщина целый год присваивала себе деньги, которые местные жители вносили в счет оплаты коммунальных услуг.

Начальника почты уволили сразу же после обнаружения нарушения. Если её вина будет доказана, то ей может грозить лишение свободы на срок до 6 лет согласно статье «Присвоение или растрата» УК РФ.

Население и организации, осуществляющие абонентские платежи не пострадали. Руководство почты предприняло все необходимые меры по выполнению своих обязательств.

К сожалению, с подобные происшествия в отделениях связи случаются почти каждый месяц.

Так, например, в прошлом месяце бывшего руководителя одного из почтовых отделений Ивановской области лишили свободы на 3 года. Следственным органам удалось доказать, что она присвоила себе 105 тысяч рублей. Эти деньги она украла у пенсионеров и даже подделывала их подписи в ведомостях.