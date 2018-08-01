На пруду в Сертолово пьяные родители оставили без присмотра годовалую дочь

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Прохожие заметили нелицеприятную картину: молодые люди в невменяемом состоянии совсем не следят за младенцем, который находится возле воды.

27-летний парень со своей 23-летней девушкой отдыхали на пруду в Сертолово в Ленобласти. С ними был и ребенок, однако документов на него полиции они не предоставили. Их отдых мог закончиться трагедией, ведь эти безответственные пьяные родители оставили без присмотра годовалую дочь возле открытого водоема.

Очевидцы тут же вызвали правоохранительные органы, которые забрали девочку у молодых людей и отправили в больницу. Сейчас идет следствие, пару лишат родительских прав. Поэтому ребенком уже занимаются органы опеки.