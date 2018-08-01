На золотом руднике в Казахстане в результате жестокой драки есть погибший

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Это произошло на золотом руднике Жолымбет концерна «Казахалтын» в Шортандинском районе Акмолинской области. На территорию, предположительно проникли «черные старатели».

Группа неизвестных лиц насчитывала 20-25 человек. Охрана рудника попыталась задержать злоумышленников, но те, пользуясь численным преимуществом, били охранников и забрасывали камнями их УАЗик. В борьбе с нападавшими, хватавшими через окно машины за руль, водитель УАЗа охраны совершил наезд на одного из нападавших.

В это время другая группа злоумышленников снесла металлические ворота рудника при помощи автомобиля и попыталась проникнуть в помещения. Нападавшие угрожали охране огнестрельным оружием и нанесли при нападении повреждения различной степени тяжести.

В результате жестокой драки есть погибший сотрудник охраны. 12 злоумышленников задержаны.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия, назначены судебно-медицинские экспертизы.

АО «ГМК «Казахалтын» сообщает, что предприятие выражает глубокие соболезнования родственникам погибшего работника охраны, а также, что оно оказывает необходимую материальную и организационную помощь.