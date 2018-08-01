Фельдшер скорой помощи обвиняется в халатности, повлекшей за собой смерть пенсионера

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Женщина посоветовала раненому пенсионеру подождать до завтра и самостоятельно сходить к врачу.

В декабре 2017 года 64-летний пенсионер позвонил в скорую помощь и сообщил, что порезал себе грудь. Скорее всего, из-за одиночества у него развились психические расстройства и он сам навредил своему здоровью. Фельдшер, в ответ на просьбу о помощи ответила, что лучше бы ему дожить до завтра и обратиться к участковому врачу. Она не зарегистрировала вызов и не сообщила о нем свободной бригаде, хотя имела такую возможность. Через некоторое время пенсионер сумел выбраться на лестничную площадку и попросить помощи у соседей. Те также вызвали бригаду скорой помощи, однако, мужчина в течение часа скончался из-за острой кровопотери. Фельдшер целиком признала свою вину, но это не спасет ее от обвинения в халатности, повлекшей за собой смерть человека. Прокуратура уже направила в администрацию города письмо о проведении проверки внутри больниц, так как это не первый случай, когда врач обвиняется в халатности.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина получил отказ от фельдшеров на вызове и скончался, не получив квалифицированной медицинской помощи. Два человека будут осуждены.