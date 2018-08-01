Следствием по делу Магомедовых были направлены запросы по аресту имущества

Сегодня, 17:01

Следователь Николай Будило в Тверском суде Москвы сообщил, что запросы о правовой помощи по аресту имущества были направлены на Кипр, Багамы, Британские Виргинские острова.

Следствие выяснило, что бизнес братьев Магомедовых строился на привлечении оффшорных компаний. Это было установлено в результате обысков, проведенных в офисе и по месту жительства. Установлен также факт направления денежных средств Магомедовым во Францию, своим детям. За рубежом, в частности, во Франции, установлен факт наличия имущества, принадлежащего Магомедову.

Следователь рассказал также, что номинальными руководителями оффшорных компаний были охранники и водители. Следствием по делу проведено около 40 обысков, допрошено более 100 свидетелей, причем были командировки и в Кабардино-Балкарию. Назначено несколько экспертиз по делу.

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедовы и его брат Магомед были арестованы в марте. Они вместе с генеральным директором компании «Интеркс», входящей в группу «Сумма», Артуром Максидовым обвиняются в создании преступного сообщества, хищении бюджетных средств и растрате на общую сумму в 2,5 млрд руб. Кроме них задержан еще ряд подозреваемых.