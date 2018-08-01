Полицейский трижды выстрелил, чтобы остановить драку в ресторане Москвы

Сегодня, 16:24

В битве участвовали 10 человек, после чего правоохранительные органы попытались остановить ее.

Произошёл инцидент в ресторане Москвы «Восточный квартал» на Измайловском бульваре. Бойня проходила между сотрудниками и гостями заведения, после чего была вызвана полиция.

По приезду полицейский вынужденно трижды выстрелил вверх, чтобы остановить драку.

Позже приехали и врачи скорой помощи. В результате стычки пострадали три человека - сотрудник, мужчина 35 лет из Дагестана, а также два посетителя - азербайджанцы 30 и 33 лет.

По факту происшествия идёт следствие, выясняются все обстоятельства конфликта.