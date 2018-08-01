В Слободской столовой заведующий украл 900 кг мяса

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Аппетит начальника производства обошелся предприятию в 200 тыс. руб.

В пресс-службе следственного управления СК Кировской области сообщили, что заведующему Слободской столовой грозит уголовное наказание за присвоение мяса. По данным следователей, за последний год заведующий украл почти 900 кг мяса, которое поставлял в столовую для приготовления блюд.

Сотрудники Следственного комитета сейчас работают с изъятой документацией и проводят допросы свидетелей. После окончания следствия дело передадут в суд.

Вчера стало известно о еще одном похожем инциденте. Один из охранников колбасного завода в Калининграде украл 140 кг колбасы. Сейчас он тоже находится под следствием.