«Срок за плетку»: В Саратове обворовали секс-шоп

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Кражу приспособления для БДСМ-игр зафиксировала камера наблюдения.

Два саратовца могут получить срок за плетку. Оказалось, что в Саратове мужчины обворовали секс-шоп, украв приспособление для сексуальных игр. Преступные действия зафиксировала камера наблюдения, находящаяся в магазине.

Жители Саратова зашли в магазин «Афродита», находящийся по адресу Лисина, 6. Один из мужчин отвлек консультанта, в то время как второй утащил плетку.

Представители магазина полагают, что мужчины попросту хотели порадовать друг друга необычной игрушкой, но средства не позволяли им заполучить желаемое. Теперь их действия подпадают под статью «Кража».

Людей, которые опознают мужчин на записи, просят связаться с Кировским отделением полиции города Саратов.

Напомним, в Москве в прошлом году 30-летний мужчина похитил надувную женщину из интим-магазина. Он признался в целой серии краж таких секс-игрушек.