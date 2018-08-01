Памятник Ленину чуть не убил двухлетнюю девочку в Астрахани

Сегодня, 14:36

Заместитель директора МБУ пойдет под суд по обвинению в халатности, ставшей причиной нанесения тяжкого вреда здоровью.

Сегодня в пресс-службе регионального Следственного комитета Трусовского района Астрахани сообщили о возбуждении уголовного дела против замдиректора муниципального учреждения Астрахани «Зелёный город».

Следствие установило, что за последние полтора года чиновник не озаботился ремонтом памятника вождю пролетариата, установленного в городском парке, хотя точно знал, что памятник Ленину находится в аварийном состоянии и может стать причиной трагедии.

Результатом его халатного отношения к своим обязанностям стали драматические события: 4 июня отвалившийся от постамента кусок бетона чуть не убил двухлетнюю девочку. С травмами и ушибами девочку доставили в больницу.

Любопытно, что на ремонт монументов коммунистическому лидеру местное отделение КПРФ получило из городского бюджета больше 200 тысяч рублей, которые, по их словам, они потратили на реконструкцию 5 памятников. Но, видимо этот, случайно пропустили.