В лесополосе Саратова нашли тело директора местной компании с простреленной головой

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Бизнесмен скончался от выстрела в висок. О пропаже предпринимателя стало известно ещё 28 июля.

Вчера, 31 июля, днём в лесополосе на территории Кумысной поляны за кафе «Лазурный» нашли тело одного из предпринимателей Саратова. Убитый занимал пост директора местной компании ООО «Дионис-2015».

Примечательно, что 45-летний летнего предпринимателя нашли с прострелянной головой. По некоторым данным, возле трупа была найдена предсмертная записка.

Источники также сообщили, что 28 июля к правоохранителям Саратова обратилась родственница умершего директора. Она заявила, что мужчина ушёл из дома и не вернулся.

Официальные источники, а именно замначальника СО регионального СУ СКР, заявляет, что вчера в Кумысной поляне действительно нашли труп, с ранением в висок.

Однако в это же время остаётся неизвестно, было ли найдено оружие на месте смерти предпринимателя. Возможно, что речь идёт о «бандитских разборках».