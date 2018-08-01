«День рождения в угон»: В Воронежской области парень украл ВАЗ-2108

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Полиция нарушила праздник в Нововоронеже, где именинник отмечал 20 лет. По факту инцидента сотрудники ГУ МВД России открыли уголовное дело, ведется следствие.

В Воронежской области 20-летний парень украл ВАЗ-2108, таким образом, у него получился день рождения в угон. Именинник отправился в Нововоронеж на водохранилище, где познакомился с компанией мужчин, которые с удовольствием стали гостями на празднике.

По словам 22-летнего владельца «восьмерки», он подъехал к своему двору в поселке Олень-Колодезь и вышел на несколько минут, оставив в салоне телефон и ключи в замке зажигания. Когда вышел, то машины уже не было на месте. Именно мобильник позволил правоохранителям вычислить местонахождение угонщика. За нарушение закона молодой человек может попасть за решетку на пять лет, где и будет отмечать свои дни рождения, вспоминая фатальный 20-летний юбилей.