«Между ног что-то мешает»: Оказавшаяся мужчиной девушка ограбила рязанца

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Об инциденте рассказал 27-летний пострадавший, обратившийся в полицию.

Как стало известно из источника, молодой человек познакомился с девушкой в интернете и договорился с ней о встрече. Девушка пригласила его к себе домой, и молодой человек, приехавший по адресу в час ночи, во время того, как милая собеседница открывала ему дверь, понял, что ей «между ног что-то мешает». Оказавшаяся мужчиной-злоумышленником девушка ограбила рязанца, угрожая ножом.

Преступник в интернете, как объясняют стражи правопорядка, выманивает как своих потенциальных жертв, что и произошло с рязанцем. Он забрал у него права и смартфон, а также потребовал деньги. У молодого человека их не оказалось, и он предложил преступнику поехать за ними к нему домой. По дороге парень сбежал и сразу же отправился в полицейский участок.

Полиция сразу же отправилась на место событий, где им открыл дверь уроженец Костромской области 33-летнего возраста. Оказалось, что он уже привлекался к УО из-за того, что тот содержал наркопритон и разбой.

Разбой и кражи – не единственное занятие костромского «оборотня». Он выпрашивал небольшие деньги взаймы у своих интернет-собеседников и «разводил» мужчин подобным образом на деньги. На одном месте он не задерживася – менял город за городом.

Из Рязани он тоже хотел сбежать, но правоохранители вовремя появились на его пороге. Сейчас он задержан.