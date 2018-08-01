В Петербурге мужчина с гаечным ключом украл 275 тонн железнодорожных деталей

Сегодня, 13:10

Во время ночной вылазки полиция задержала безработного. Инцидент зафиксирован в Красном Селе, открыто уголовное дело по факту кражи.

Сотрудники МВД России информируют, что в Петербурге мужчина, не имеющий работы, с гаечным ключом и ломом украл 275 тонн железнодорожных деталей. В ночное время суток 38-летний гражданин совершал вылазки на станцию, где и воровал соединительные детали полотна. Сотрудники правоохранительных органов задержали его с поличным и доставили в отделение. За подобное нарушение срок наказания составляет до 5 лет колонии.

По факту инцидента проводится следственная проверка, необходимо получить все точные разъяснения со стороны фигуранта производства. Видимо, для мужчины было проще нарушить закон, чем устроиться на честную работу, его причин и жизненных обстоятельств никто не знает, хотя это не сыграет никакой роли в расследовании.