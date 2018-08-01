Следком РФ рассказал тайну неуловимости «банды GTA»

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17 убийств и 2 покушения уже в страшном прошлом, однако Россия все еще жаждет узнать, как бесчеловечной преступной группировке удавалось в период с 2012 по 2014 год безнаказанно расстреливать и грабить ни в чем неповинных людей.

Десять минут потратил судья на перечисление оружия «банды GTA». Десять, Карл! Только представьте, сколько еще кровавых преступлений планировали совершить сплоченные убийцы. Уже давно стало понятно, Хазратхон Додохонов, Анвар Улугмурадов, Зафарджон Гулямов, Шерджон Кодиров и Умар Касанов сядут, минимум на 25 лет, а то и навечно.

Московский областной суд признал обвинения в 17 убийствах и двух покушениях, незаконном хранении и изготовлении оружия, разбоях и прочем бандитизме против пятерых предполагаемых злоумышленников. Ждать окончательного обвинительного приговора придется неделю.

Пока россияне жалеют об отсутствии возможности посадить «банду GTA» на электрический стул, Следком РФ рассказал тайну неуловимости без пяти минут официальных преступников.

Секрет силы, маскировки, хладнокровности и бесчеловечности подсудимых – это их покойный вожак Иба йдулло Субханов, разъезжавший по России с паспортом на имя Рустама Усманова. В 2011 году лидер предполагаемых убийц мигрировал в Сирию, примкнув к рядам еще больших зверей – ИГ*(решением Верховного суда запрещенная в России организация). Став в кругу террористов машиной для безжалостной ликвидации мирных людей, Субханов приехал в Россию в 2012 году.

Как известно, первая операция по задержанию подозреваемых проходила в ноябре 2014 года. Тогда вожак налетчиков и распрощался с жизнью, оказав силовикам вооруженное сопротивление.

За 2 года преступлений остальные 8 членов «банды GTA» многому научились у Субханова. Все подсудимые могут похвастаться хорошей физической формой, интеллектуальной развитостью и искусством маскировки. Работая на стройке, занимаясь извозом и охраняя частные объекты, мигранты ничем не отличались от своих законопослушных земляков. Некоторым расстреливать и грабить людей не мешало наличие семьи.

К счастью, «банда GTA» больше не выбросит на дорогу шипы, не засядет у обочины и не приготовится к налету. Изначально на скамье подсудимых оказались 9 человек, однако все мы помним прошлогоднюю перестрелку в суде, ставшую скоропостижной расправой для 4 подозреваемых. К слову, по этой же причине Мосгорсуд сегодня забит под завязку силовиками.