«Возможен факт похищения»: В Каспийске ищут пропавшую 8-летнюю девочку

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К поискам пропавшего ребенка 29 июля подключилось более 2 тысяч неравнодушных человек.

На данный момент, как сообщает МЧС Дагестана, пропавшую 8-летнюю девочку в Каспийске ищут уже три дня. Мать ребенка считает, что это произошло не просто так, возможен факт похищения ради получения финансовой выгоды. Она слезно просит людей, похитивших ее дочь, вернуть малышку семье.

Ранее представители Следственного комитета сообщали, что школьница вышла в магазин за хлебом и не вернулась. Потом, при проведении поисков, ее телефон был найден в ужасном состоянии он был изуродован чем-то, похожим на кислоту. Специалисты изучали и записи с камер видеонаблюдения мест, в которых была девочка, а также опрашивали 40 людей, которые видели девочку в тот день.

Расследование продолжается, нахождения девочки и ее состояние на данный момент неизвестны. Правоохранители, по данным СМИ, задержали первого подозреваемого, который возможно причастен к исчезновению ребенка. Детали выясняются.

Мать школьницы готова пойти на все, чтобы вернуть свою дочь. Она согласна даже не заявлять в полицию на похитителя, если факт похищения с целью получения выгоды действительно есть. Близкие малышки надеются, что она жива.

Напомним, в Алматинской области возле мечети недавно похитили 3-летнего ребенка. К счастью, правоохранители быстро среагировали и задержали преступника.