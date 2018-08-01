«Огненная месть»: Новокузнечанка сожгла авто своей экс-работодательницы

Сегодня, 12:29

ЧП произошло еще в 2017 году, но виновную нашли только сейчас.

По словам представителей правоохранительных органов, новокузнечанка сожгла авто своей экс-работодательницы. Теперь ее «огненная месть» подпадает под статью «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Как сообщают стражи правопорядка, осенью 2017 года жительница Новокузнецка решила устроить «час расплаты» со своей бывшей начальницей после того, как она ее уволила за недостачу в размере 45 тысяч рублей. Мало того, владелица торговой точки рассказала об этом и своим друзьям-предпринимателям, чем испортила женщине репутацию и невероятно разозлила ее.

Ущерб от действий бывшей сотрудницы оценен в 1,3 млн рублей. Преступница подожгла Hyundai Santa Fe, но огонь распространился и на стоящие рядом Nissan Teana и Hyundai ix35, за которые придется заплатить еще 2 млн рублей в случае доказательства ее вины.

Теперь бывшая продавщица будет отвечать перед судом. Ее могут лишить свободы сроком на пять лет.

Горожане, узнав об этой ситуации, сильно возмутились поведению женщины. Они считают, что та не имела права, несмотря на обиду, портить чужое имущество. Местные жители уверены, что злоумышленница должна понести наказание в полной мере.