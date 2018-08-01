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Исполнителя Тимура Юнусова и Егора Крида хотят привлечь к административной ответственности за импровизированный концерт на Большой Дмитровке 21 июля ночью.

Как стало известно из источника, в Тверском суде Тимати не признал вину в отношении нарушения общественного порядка. Он считает, что его машине не блокировала проезд другим автомобилям, и его действия никому не причинили ущерба. Тимати говорит, что такой бесплатный концерт понравился людям, и они с Егором Кридом никому не помешали.

Импровизация на внедорожнике, несомненно, понравилась фанатам исполнителей. Они, узнав новость о выступлении, сразу же сбежались послушать своих кумиров.

Теперь звездам «Черной мафии» грозит штраф размером до 20 тысяч рублей, или же артисты будут вынуждены отбыть заключение сроком на 15 суток. Black Mafia любит устраивать провокационные выступления, эпатировать публику необычными шоу.

Поклонники звезд уверены, что это не последняя выходка лейбла Тимати.