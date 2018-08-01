В Астрахани люди укрываются от холода украденными рекламными баннерами

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Прошедшей зимой именно так и поступили двое бомжей. Теперь им за это грозит срок.

В Астрахани бездомные люди для того, чтобы укрыться от холода, пользуются украденными рекламными баннерами. Такую «новацию» там придумали двое мужчин, чей возраст составляет 45 и 39 лет.

Хозяйка магазина одежды, придя на работу, была удивлена необычной кражей. С фасада её заведения пропали рекламные баннеры. Женщина пошла к правоохранителям. Те сняли записи с камер наблюдения и быстро установили похитителей. Это были известные в районе бомжи. Их задержание не заняло много времени.

Мужчины не стали отпираться. Они сразу сообщили, что, гуляя зимней ночью, очень замёрзли. В это время им и пришла идея дополнительно «утеплиться» рекламными баннерами.

Сейчас подобная инициатива может обернуться для них реальным сроком. Правда, в тюрьме таких морозов нет, и дополнительные баннеры не потребуются. Сообщение сделано пресс-службой регионального УМВД.

Видимо, в Астрахани уже перестали выбрасывать старые тёплые вещи, если бездомные стали выдумывать, чем их заменить. Насколько им помогли спастись от холода украденные баннеры, мужчины не сообщили. Как бы то ни было, несколько морозных ночей до задержания они смогли пережить.