У убитых в ЦАР журналистов были просроченные редакционные удостоверения

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Во вторник, 31 июля, посольство России в ЦАР сообщило о гибели трех граждан России, причем у двоих из них были обнаружены пресс-карты «Известий».

Позднее стали известны их имена. Это журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они должны были снимать фильм о «ЧВК Вагнера». Тела погибших были найдены рядом с машиной недалеко от города Сибю (около 300 км севернее столицы ЦАР города Банги). При этом мэр Сибю сказал, что были убиты двое россиян и украинец. Убийство произошло 30 июля.

Российское посольство не было информировано о том, что журналисты находятся в стране. Предварительная версия – журналисты убиты с целью ограбления. Погибшие были обнаружены со множеством пулевых ранений. Водитель автомобиля выжил.

По последним сведениям, редакция «Известий» сообщила, что не отправляло в командировку группу журналистов в ЦАР. Выяснилось, что у погибших были просроченные редакционные удостоверения.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Российские дипломаты из посольства в ЦАР выехали, чтобы опознать и определить гражданство погибших. Тела перевезены в город Банги. Дипломаты работают с местными органами власти с целью выяснения обстоятельств происшедшего и организации перевозки тел погибших российских граждан на Родину.

Бывшая жена Джемаля сказала, что он уехал в Центральноафриканскую республику в субботу, 28 июля.

Журналистское сообщество шокировано гибелью известного журналиста Орхана Джемаля. Максим Шевченко сказал, что отговаривал Джемаля от поездки, ведь в стране идет гражданская война, и никто защитить их не сможет. Журналисты были убиты в ходе чужой гражданской войны.