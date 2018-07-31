Почему сестры-убийцы молчали о побоях отца – мнение психотерапевта

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Психотерапевт Маргарита Степанян высказала свое мнение на этот счет. Она рассказала, что это далеко не единичный случай. Сотни тысяч жертв домашнего насилия в России терпят побои и унижения годами.

В основном, это женщины, и когда они просят помочь им полицию, зачастую в помощи им отказывают. В результате может произойти взрыв эмоций с одной или другой стороны. Бывает, погибает жертва насилия, а иногда и угнетаемая убивает своего обидчика. Причем в большинстве случаев это не признается необходимой обороной.

В нашем случае и мать, и сестры-убийцы терпели молчали о побоях, потому что находились в полной зависимости от мужа и отца, так как деньги в семье зарабатывал он. Да и вообще, восточный мужчина – традиционно глава семьи, которому женщины должны подчиняться беспрекословно.

Скорее всего, если бы девочки обратились в полицию, предположила Степанян, помощи они бы не получили. «Когда убьёт, тогда и приходите» - распространенный «шутливый» ответ полицейских. Но жертвам, живущим в семейном аду, такой «юмор» непонятен. Потому они и молчали.

Могло быть обращение к правозащитникам, но этот вариант, наверно, не приходил им в голову. А почему они не обратились за помощью к родственникам, неизвестно.

Таково мнение психотерапевта. Напомним, три девушки – 17, 18 и 19 лет – убили своего садиста-отца, не вытерпев домашнего насилия.