В Москве мужчина использовал крысу для вымогательства денег у хозяина кафе

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Ровно один миллион рублей требовал гость столицы у владельца заведения за неразглашение информации порочащей репутацию заведения.

В Москве оперативники районного отделения МВД совместно сотрудниками уголовного розыска провели задержание 32‐летнего мужчины. Ему вменяют факт вымогательства денег у хозяина столичного кафе.

Жалоба в полицию поступила от генерального директора кафе. Он сообщил полицейским о том, что случайный посетитель их заведения требовал выплатить ему компенсацию за моральный ущерб, потому что он якобы обнаружил в кафе крысу. В противном случае посетитель угрожал сообщить об инциденте общественности.

В ходе следственного разбирательства удалось установить, что мужчина действительно использовал принесенную с собой крысу для вымогательства денег. Вымогатель находится под подпиской о невыезде, ему будет предъявлено обвинение в уголовном преступлении.