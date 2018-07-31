Орловского священника отстранили от службы за издевательство над собакой

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Животному удалили глаз, были замечены ножевые ранения на голове. Инцидент произошел 26 июля в Сторожевом Мценского района, ситуацию прокомментировал Евгений Борисов, пресс-секретарь Орловской митрополии.

Орловского священника Филарета из скита Рождества Богородицы отстранили от службы. Виной тому стало издевательство монаха над собакой на глазах у 12-летнего хозяина питомца, мать мальчика обратилась в прокуратуру с соответствующим заявлением. Ветеринары зафиксировали у несчастной собаки ножевые ранения тела и головы, другие повреждения, также был удален глаз.

Инцидент шокировал общество священнослужителей, которые провели свое расследование с участием представителей мценского викариатства. Общество поражено поведением монаха, поскольку именно к верующим людям у граждан непреклонное доверие, а на деле оказывается, что и священники не без греха и камня за пазухой.