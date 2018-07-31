Отец шестерых детей задержан за нападение на сожителя сестры

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В Исаклинском районе 33-летний подозреваемый застукал бойфренда родственницы с другой женщиной, и набросился на него с ножом, нанеся тяжелые увечья.

Инцидент произошел в Исаклинском районе Самарской области. Заботливые сельчане незамедлительно доложили 33-летнему подозреваемому о недопустимом поведении сожителя его сестры. Отец шестерых детей тут же отправился по указанному адресу, и застукал родственника за распитием спиртных напитков с другой женщиной. Возник конфликт, и после словесной перепалки подозреваемый схватился за нож. Сотрудники областного МВД сообщили, что 31-летний пострадавший госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами в области живота. Подозреваемый был задержан в своем доме. За нападение на мужчину и умышленное причинение тяжелого вреда здоровью задержанному грозит до 10 лет колонии. Возможно, суд учтет семейное положение злоумышленника, и он получит минимальный срок.