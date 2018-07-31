В Уфе в смерти новорожденного обвиняется акушер

Сегодня, 18:00

В столице Башкортостана завершилось следствие по обвинению 33-летнего сотрудника перинатального центра, акушера-гинеколога, в причинении смерти по неосторожности.

Врач обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей. 10 мая 2017 года в отделение Республиканского клинического перинатального центра в Уфе поступила беременная женщина. После 22 часов 12 мая начались осложненные роды. В течение 6 часов врач акушер-гинеколог не осматривал женщину, она была предоставлена сама себе. Никаких исследований и процедур также не проводилось.

У родившегося малыша была зафиксирована тяжелая асфиксия (без доступа кислорода он почти задохнулся). Новорожденный был помещен в отделение реанимации и интенсивной терапии, но, несмотря на приложенные усилия, ребенок скончался через 4 дня.

Следствие утверждает, что в случае получения необходимого объема своевременной медицинской помощи смерти новорожденного удалось бы избежать.

Следствие завершено, дело передано в суд.