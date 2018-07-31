«Служил в Афганистане»: Названа причина неадекватного поведения убитого дочерьми отца-тирана

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Справиться с психическими проблемами ему помогали антидепрессанты.

Следователями, занимающимися расследованием обстоятельств убийства предпринимателя Михаила Хачатуряна, названа вероятная причина его неадекватного поведения по отношению к родным. Как известно, мужчина несколько лет назад выгнал из дома несовершеннолетнего сына и его мать, а также, по словам близких, регулярно издевался над дочерьми. Убитого отца-тирана преследовали проблемы с психическим здоровьем, вызванные контузией, полученной им в то время, когда он служил в Афганистане. Следствием установлено, что мужчина регулярно принимал антидепрессанты, чтобы справиться с проблемой. В квартире отца-тирана нашли неизвестные препараты, которые отправлены на экспертизу. Специалисты проверят также версию, согласно которой убитый дочерьми Хачатурян принимал наркотики.

Ранее мы писали, что за убитого отца-тирана вступился его сын. Молодой человек, которого Хачатурян выгнал из дома в 16 лет, опроверг, что родитель принимал наркотики, заявив, что он лишь пил «таблетки от стресса». Своих сестёр парень назвал «потерянными».