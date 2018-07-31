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Активисты и полицейские посещали данный магазин уже дважды. С каждым разом способы продажи были все изощреннее.

Полицейские конфисковали товар на прошлом рейде и грозились штрафами, но хозяину точки это явно неинтересно – ведь деньги, которые он зарабатывает, потерять не хочет.

Поэтому, продавцы из Москвы придумали новый способ продавать алкоголь ночью, обойдя все законы стороной – поменяли точку и торгуют из легковой машины, совсем неприметной для общественников. Однако жителям окрестных домов совсем надоело видеть в своем районе дебоширов и пьяниц, которых собирается много, и они вновь пожаловались в правоохранительные органы.

Продавцы и не отпирались, но и группа поддержки из их постоянных клиентов тоже приличная. В итоге, полиция изъяла весь алкоголь в гастрономе и выписала штраф хозяину.

Однако чтобы точно знать, что он понял всю серьезность наказания, к нему вскоре наведаются в четвертый раз общественники.