«Они его спровоцировали»: Рекордсмен Гиннеса вступился за убитого отца-тирана

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Дочери действовали хладнокровно и заранее спланировали убийство родителя, считает друг Хачатуряна.

Рекордсмен Гиннеса Брюс Хлебников, который приходился близким знакомым предпринимателю Михаилу Хачатуряну, вступился за убитого дочерями в Москве отца-тирана. Силач ранее заявлял, что не верит в версию о самообороне, а теперь и вовсе уверен, что речь идёт о хладнокровном и заранее спланированном преступлении. Неблагодарные дочери, по мнению Хлебникова, набросились на отца, зная его слабые стороны. «Они его спровоцировали», - заявил друг убитого.

По его словам, Хачатурян-старший был «святым человеком». Он беспокоился за дочерей, но не издевался над ними, отмечает Хлебников. Меры в отношении девушек сводились к ограничению общения с парнями и запрету выхода из дома после 8 вечера. При этом за нарушение этих правил отец, как утверждает его друг, мог лишь накричать на дочерей и никогда не допускал насилия в отношении их.

Ранее девушки, ожидающие избрания меры пресечения в изоляторе, рассказали об издевательствах отца-тирана. Сёстры заявили, что были рабами у своего родителя.