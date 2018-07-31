Подозреваемые в убийстве отца-садиста сестры пожаловались на действия полиции

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Сестры, которые в настоящее время находятся в СИЗО, пожаловались правозащитникам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, что им не разъяснили их права при задержании (а именно, что согласно Конституции они имеют право не свидетельствовать против себя и не дали сделать один телефонный звонок) и что первые показания были получены без присутствия адвоката.

Также правозащитники утверждают, что две из трех девушек имеют резаные раны на руках и ногах, что может свидетельствовать о том, что они защищались.

Вечером 27 июля в подъезде многоквартирного дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с многочисленными ножевыми ранами. В результате следственных действий были задержаны три дочери погибшего - 17, 18 и 19 лет. Подозреваемые признались в совершенном убийстве.

По рассказам сестер, они убили отца-садиста за то, что он постоянно избивал их и мать, свою жену. Чтобы люди не видели побоев, он запрещал выходить из дома, угрожая расправой в случае неповиновения. В школу они не ходили, в прошлом году не были допущены к ЕГЭ. Представителей органов опеки, которые несколько раз пытались прийти, отец не пускал в квартиру.

В итоге, вооружившись ножом, молотком и газовым баллончиком, сестры убили отца.

Уголовная статья за убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, предусматривает наказание от 8 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.