«Мы были рабами»: Обвиняемые в убийстве отца-тирана сёстры рассказали об издевательствах родителя

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Мужчина угрожал полиции и оставался безнаказанным, поэтому девушки боялись обращаться за помощью.

Три сестры – 19-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и младшая, 17-летняя, шокировали общественность, после того, как были задержаны за убийство собственного отца-тирана. Девушки дожидаются избрания меры пресечения в изоляторе временного содержания.

Там они рассказали журналистам об издевательствах родителя. По словам девочек, Михаил Хачатурян постоянно их избивал и угрожал убийством. В квартире он держал целый арсенал оружия. Для своих дочерей он завёл звонок, которым вызывал их к себе. Сёстры обязаны немедленно явиться и выполнить любую прихоть отца. Родитель практически не выпускал дочерей из дома. В школу они ходили всего несколько раз в год, однако даже в эти редкие случаи педагоги и органы опеки оставались безразличны к их судьбе. На многочисленные синяки и ссадины в школе не обращали внимания.

В полицию, как поясняют задержанные, они обращаться не видели смысла из-за того, что Хачатурян совершенно не боялся правоохранителей. Девушки рассказали, что однажды, когда к ним домой пришёл полицейский, отец наставил на него дробовик и пригрозил выстрелить. Несмотря на то, что всё это снималось на камеру и было опубликовано в сети, мужчина избежал наказания благодаря неким влиятельным знакомым. По всей квартире, где жили девушки, были установлены камеры, чтобы отец-тиран мог отслеживать каждый шаг дочерей. «Мы были рабами», - констатируют задержанные. Эксперты прогнозируют, что девушек, обвиняемых в убийстве отца-тирана, поместят под стражу. Сейчас правоохранители выясняют, по какой причине участковые полицейские игнорировали подозрения и свидетельства очевидцев о незаконных делах убитого.

Ранее соседи рассказали о Хачатурян-старшем. По словам жильцов дома, где жила семья, мужчина матерился и угрожал всем оружием.