Под Ростовом жителя подозревают в изнасиловании четырёх детей

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Они происходили на протяжении 2015 – 2018 годов. Мужчина проживал в Красносулинском районе.

Под Ростовом следователи подозревают местного жителя в изнасиловании четырёх детей. Сведения предоставлены пресс-службой регионального СК.

Подозреваемый уже задержан и взят под стражу. Известно, что детям, которых он развращал, было 10, 9, 7 и 4 года. Почему они не сразу сообщили обо всём своим родителям, уточняется. Возможно, преступник просто запугивал их. Разбираться во всём этом предстоит следствию.

Если вина задержанного будет установлена Фемидой, его положению на зоне можно лишь посочувствовать. Там «ну очень не любят» даже сексуальное насилие над женщиной. А здесь объектами насильника стали малолетние дети.

Ранее мужчина уже имел судимость за осуществление развратных действий по отношению к ребёнку. Это более «мягкая», по мнению уголовников, статья, чем та, которая грозит ему сейчас.

А максимальная продолжительность срока – 20 лет.