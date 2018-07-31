Таксист расправился с недовольным ценой пассажиром в Красноярске

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После претензии о неадекватной стоимости поездки водитель заблокировал двери и начал избивать парня, после вытащил его из машины и начал молотить ногами пострадавшего.

Водитель известного в Красноярске агрегатора такси жестоко расправился с недовольным ценой пассажиром после претензии по поводу неоправданно высокой цены. Спутница пострадавшего рассказала, что названная таксистом сумма значительно превышала цифры, указанные при оформлении заказа онлайн. Молодой человек поинтересовался, почему он должен переплачивать, удовлетворяя интересы сотрудника службы в ущерб себе, ведь ожидания не было, а цена непонятно из-за чего значительно возросла. После словесной перепалки пассажир начал звонить диспетчеру, доставая кошелек, на что таксист отреагировал крайне недоброжелательно: он заблокировал двери автомобиля и начал избивать парня, нанося удары в лицо, после чего отъехал, вытащил жертву из авто на дорогу и начал сильно его пинать, а затем скрылся с места происшествия.

Итогом неприятной поездки стал отекший глаз, не открывающийся из-за гематомы, контузия глазного яблока и придаточного аппарата, значительная потеря крови, огромное количество травм и ссадин по всему телу и подозрение на сотрясение головного мозга. Пострадавшего доставили в больницу, сняли побои, он уже написал заявление в полицию и сейчас находится на лечении. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту данного происшествия.