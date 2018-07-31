«Матерился и угрожал оружием»: Соседи рассказали о характере убитого дочерьми отца-тирана

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С их слов, он был неадекватным наркоманом. К тому же часто набрасывался на людей с оружием.

Соседи рассказали о характере отца-тирана, убитого дочерьми в Москве. С их слов, он был просто «хамоватым человеком», хамившим внаглую. При этом он постоянно матерился, не говоря уже о том, что ставил свой автомобиль, где хотел.

Ещё одна соседка поведала, что ей убитый угрожал оружием. Кроме того, что он сам принимал наркотики, так ещё ими и приторговывал.

Мужчина несколько лет назад выгнал из квартиры свою жену и сына. По показаниям дочерей, в день убийства отец набросился на них с ножом, а они лишь оборонялись.

Впрочем, версия самообороны не стыкуется с количеством ранений, которые они ему нанесли. Только младшую подозревают в том, что она ударила отца ножом не меньше 35 раз.

А вот оружия в квартире у убитого было, действительно, много. Помимо пистолетов и ружья, в арсенале находился даже арбалет.

О дополнительных подробностях, связанных с семьёй, где произошла трагедия, сообщила подруга матери сестёр. С её слов, та знала о происходящем в доме, но оставила девочек наедине с отцом. По непроверенной информации, садист морил их голодом, вывозя в лес, и насиловал.

Почему сёстры решили осуществить возмездие лично, не прибегая к помощи правоохранителей, устанавливается.

Убитого дочерьми отца пользователи сети нашли в его аккаунте на снимке в обществе Евгения Петросяна. Юморист уже ответил на поступивший ему вопрос.