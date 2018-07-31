В Беларуси СОБР сорвал вечеринку свингеров

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Это произошло в ночь на 28 июля в поселке Боровляны Минского района.

Сотрудники Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Беларуси совместно с СОБР ворвались в один из коттеджей.

Перед этим были проведены оперативно-розыскные мероприятия, и установлено, что снимается некий коттедж для устройства секс-вечеринок. Через соцсети, мессенджеры и знакомых подыскивались клиенты. Цены для мужчин были 200-370 рублей, для пары свингеров – 120 рублей. Женщины приглашались бесплатно.

Постоянным клиентам полагались скидки.

Секс-вечеринку СОБР сорвал жестко. Несколько часов 34 мужчины и 18 девушек, присутствовавшие на секс-пати, лежали лицом в пол. В это время милиция искала наркотики и оружие. Когда ничего подобного не нашли, обстановка немного разрядилась.

Всех задержали и отвезли в областное УВД в Минске. Туда же был вызван владелец коттеджа, у которого арендовали его двое организаторов мероприятия.

Называлось мероприятие Kazanova Party, так как организатор называл себя С. Казанов. Он был зарегистрирован, как ИП, имел право на проведение вечеринок (конечно, не секс-ориентированных).

МВД Беларуси сообщает, что организаторов секс-вечеринок двое, одному из них 38 лет, другому – 33 года. Вначале они собирались по квартирам, а потом доросли до аренды коттеджа, в котором имелись бильярд, сауна и бассейн. Их клиентами были не только минчане, приезжали люди со всей Беларуси.

В отношении организаторов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК Беларуси (организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией). Предусмотренное наказание – до 5 лет.